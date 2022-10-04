В Пентагоне считают, что украинским Вооруженным силам на данный момент удается добиваться своих стратегических целей в Харьковской, Херсонской и Донецкой областях - вести контрнаступательные действия.

Об этом заявила помощник министра обороны США по международной безопасности Селеста Валландер, выступая в Центре стратегических и международных исследований.

"Что мы наблюдаем сейчас? Во-первых, потрясающий успех на передовой в Харьковской области, а также ключевые стратегические успехи украинских сил в Донецкой и Луганской областях, в частности недавнее возвращение контроля над городом Лиман", - сказала Валландер.

В Пентагоне считают, что захват Лимана существенно повлияет на способность России перемещать и обеспечивать свои силы на передовой.

По словам Валландер, третья цель Украины – вытеснить российские войска на левый берег Днепра в Херсонской области. И для России это будет значительным поражением, потому что еще больше удаляет ее стремление захватить Одессу, о чем она заявляла раньше. Украине же это дает лучшую оборонную позицию перед зимой.

"Сейчас Украина, похоже, на пути достижения всех стратегических целей. Но это требует, хочу подчеркнуть, продление военной помощи со стороны США и международного сообщества", - добавила помощница главы Пентагона.

Напомним, глава Пентагона заявил, что ВСУ изменили динамику на поле боя.

Также мы писали о том, что в Пентагоне не видят признаков, что Путин собрался ударить ядерным оружием по Украине.