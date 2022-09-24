Пентагон заключил контракт на разработку гиперзвуковых ракет почти на миллиард долларов
Разработчик оружия и авиастроительная компания Raytheon Missiles and Defense, подразделение Raytheon Technologies получила контракт на 985 миллионов долларов на разработку гиперзвуковой ракеты для военно-воздушных сил Соединенных Штатов.
Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.
Компания, расположенная в Аризоне, должна будет спроектировать гиперзвуковые наступательные крылатые ракеты, а также обеспечить первичную поставку их в войска.
Работы планируется завершить к марту 2027 года.
Напомним, США собираются ускорить развертывание гиперзвукового оружия. В Пентагоне заявили, что военный бюджет на 2022 финансовый год предусматривает их приобретение.
Ранее мы писали, что Пентагон заключил контракт почти на 200 млн долларов на покупку ЗРК NASAMS для Украины. В Пентагоне уточнили, что ориентировочная дата завершения работ по изготовлению комплекса – 23 августа 2024 года.
Оплата будет производиться путем средств, выделенных ранее на инициативу по содействию безопасности Украины.
Также "Страна" сообщала, что в США работают над гиперзвуковой ракетой для запуска с палубных самолетов.