Европейский Союз подписал Меморандум о взаимопонимании относительно предоставления Украине 5 миллиардов евро макрофинансовой помощи.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Twitter.

"ЕС подписал Меморандум о взаимопонимании относительно предоставления Украине €5 млрд макрофинансовой помощи. Благодарен Урсуле фон дер Ляйен (президент Еврокомиссии – Ред.) и Валдису Домбровскису (исполнительный вице-президент ЕК – Ред.) за это решение", - написал Шмыгаль.

По его словам, это очередной жест ЕС, который намерен поддержать Украину в победе в этой войне, восстановлении и стремлении к европейскому будущему.

Как писала "Страна", 15 сентября Европарламент одобрил выделение 5 млрд евро помощи Украине.

Также Украина получила $1,5 млрд грантовой помощи от США. Шмыгаль рассказал, что средства будут направлены для возмещения бюджетных затрат на пенсионные выплаты и программы соцпомощи.

Тем временем война в Украине продолжается уже 222-й день. "Страна" следит за происходящим 3 октября в обновляемом материале.

Об итогах 221-го дня подробнее читайте по ссылке. ВСУ освободили Лиман в Донецкой области и теперь идут в Кременную. На юге ВСУ тоже активно наступают. В сети появилось видео украинского военного в селе Золотая Балка на севере Херсонской области.

В России тем временем Конституционный суд одобрил т.н. "договора о присоединении к России" "ДНР", "ЛНР" и оккупированных частей Херсонской и Запорожской области.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.