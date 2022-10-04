Минобороны подтвердило освобождение Давыдова Брода украинскими войсками. "Украинский флаг вновь развевается над селом Давыдов Брод Херсонской области.

Украинские морские пехотинцы уверенно продвигаются в сторону Черного моря", – говорится в сообщении министерства в Твиттере.

Как писала "Страна", сегодня ВСУ освободили Великую Александровку в Херсонской области.

Также "Страна" писала, что ВСУ заявили об освобождении еще двух сел в Херсонской области - Староселья и Давыдов Брода.

При этом армия РФ отступает со всего севера Херсонской области из-за прорыва ВСУ.

Тем временем война в Украине идет уже 223-й день. "Страна" следит за главными событиями 4 октября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 222-го дня войны. Вчера продолжалось наступление ВСУ на северо-востоке страны и на юге. Украинская армия вытесняет россиян с левого берега Оскола в Харьковской области. Войска РФ пытаются выстроить новую линию обороны вдоль трассы Кременная-Сватово, и на нее уже наступают ВСУ. Кроме того, минобороны России вчера признало, что украинские войска "вклинились" в глубину обороны РФ в Херсонской области.

Бизнесмен Илон Макс неожиданно предложил свой "мирный план" по Украине, который предполагает признание Крыма российским и проведение нового референдума на захваченных Россией территориях.

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