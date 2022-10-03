Боровский совет подтверждает, что пгт Боровая в Изюмском районе и большая часть Боровской громады освобождена ВСУ.

Боровая находится на левом берегу Оскола, где ранее россияне планировали организовать новую линию обороны после отступления с большей части Харьковской области.

Но этот план не сработал и сейчас почти весь левый берег Оскола уже перешёл под контроль ВСУ.

Россияне сейчас пытаются выстаивать новую линию обороны вдоль трассы Кременная-Сватово, на неё уже наступают украинские войска.

Как писала "Страна", еще 28 сентября важный посёлок Боровая на левом берегу Оскола находился под контролем армии России.

Напомним, 27 сентября ВСУ освободили Пески-Радьковские Харьковской области на левом берегу Оскола. ВСУ "проводили зачистки и разминирование территории".

23 сентября ВСУ освободили Яцковку на левом берегу Оскола и вернули контроль над позициями возле Бахмута.

Тем временем война в Украине продолжается уже 222-й день. "Страна" следит за происходящим 3 октября в обновляемом материале.

Об итогах 221-го дня подробнее читайте по ссылке. ВСУ освободили Лиман в Донецкой области и теперь идут в Кременную. На юге ВСУ тоже активно наступают. В сети появилось видео украинского военного в селе Золотая Балка на севере Херсонской области.

В России тем временем Конституционный суд одобрил т.н. "договора о присоединении к России" "ДНР", "ЛНР" и оккупированных частей Херсонской и Запорожской области.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.