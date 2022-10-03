Вооруженные силы Украины продолжают вести бои и закрепляться на освобожденных территориях Херсонской области.

Об этом сообщила начальник объединенного координационного штаба пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире информационного телемарафона.



"Ситуация продолжает набирать обороты, мы продолжаем бои и закрепления на тех территориях, которые уже освобождены и зачищаются. Также продолжаем работу с местным населением вдоль линии фронта в тех населенных пунктах, которые страдают от огня врага. Это почти 45 населенных пунктов, которые были обстреляны за прошедшие сутки. Мы организуем эвакуацию. Если люди имеют такую ​​возможность и желание, они могут воспользоваться этой возможностью", - отметила она.



По ее словам, россияне проводят подворовые обходы на временно оккупированных территориях и пытаются найти мужчин призывного возраста. Гуменюк также добавила, что в Черном море на сегодняшний день наблюдается шторм, который не позволяет приближаться вражеским кораблям.



"Враждебная группировка состоит из восьми кораблей и катеров, которые скрываются и от шторма, и от наших ракет вдоль побережья Крыма. Сейчас они подтянули две подлодки, снаряженные "Калибрами". Общее количество ракетоносителей составляет пять единиц - три надводных и две подводные, а это больше 30 ракет типа "Калибр". Это говорит о том, что ракетная опасность сохраняется, угроза никуда не делась", - сообщила глава пресс-центра.

Напомним, вчера вечером Зеленский в своём обращении заявил об освобождении сел Архангельское и Миролюбовка на севере Херсонской области.

Отметим, что о наступлении ВСУ в Херсонской области сегодня заявил "замглавы" созданной россиянами "администрации" Херсонской области.

Тем временем война в Украине продолжается уже 222-й день. "Страна" следит за происходящим 3 октября в обновляемом материале.

Об итогах 221-го дня подробнее читайте по ссылке. ВСУ освободили Лиман в Донецкой области и теперь идут в Кременную. На юге ВСУ тоже активно наступают. В сети появилось видео украинского военного в селе Золотая Балка на севере Херсонской области.

В России тем временем Конституционный суд одобрил т.н. "договора о присоединении к России" "ДНР", "ЛНР" и оккупированных частей Херсонской и Запорожской области.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.