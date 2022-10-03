Украина наступает на восток и северо-восток от Лимана и возобновляет контрнаступление на северо-востоке в Херсонской области.

Об этом пишет "Институт изучения войны" (США) о ситуации на фронте 3 октября.

По данным американских аналитиков, в Донецкой области Украина наступает на восток и северо-восток от Лимана. Россияне же закрепляются в районе Кременной (это уже Луганская область).

Также в этом районе ВСУ продолжают наступление восточнее Купянска Харьковской области.

Россияне продолжают попытки штурма в направлении Бахмута, Выемки (под Соледаром) и Авдеевки. Также российские войска продолжали наносить удары по Кривому Рогу и Николаевской области с помощью беспилотников иранского производства Shahed-136.

Южнее украинские силы возобновили контрнаступление на северо-востоке в Херсонской области.

Также войска РФ обстреляли четыре района Харьковской области за сутки. Накануне в Купянском районе Харьковской области обнаружили обстрелянную колонну машин, погибли 20 человек.

Война в Украине продолжается уже 222-й день. "Страна" следит за происходящим 3 октября в обновляемом материале.

Об итогах 221-го дня подробнее читайте по ссылке. ВСУ освободили Лиман в Донецкой области и теперь идут в Кременную. На юге ВСУ тоже активно наступают. В сети появилось видео украинского военного в селе Золотая Балка на севере Херсонской области.

В России тем временем Конституционный суд одобрил т.н. "договора о присоединении к России" "ДНР", "ЛНР" и оккупированных частей Херсонской и Запорожской области.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.