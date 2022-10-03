Генштаб ВСУ опубликовал оперативную сводку на утро 3 октября.

Главное из нее:

1. Обстрелы. За минувшие сутки армия РФ нанесла 11 ракетных и 10 авиаударов и более 65 обстрелов из РСЗО. От вражеских ударов пострадали более 35 населенных пунктов. Среди них - Славянск, Краматорск, Бахмут, Марьинка, Кривой Рог, Запорожье и Николаев.

2. Потери РФ. Подтверждено поражение личного состава и военной техники противника в Запорожской области за предыдущие дни - более двадцати единиц вооружения и военной техники, один зенитный ракетный комплекс С-300. В общей сложности, более двухсот пятидесяти военных РФ получили ранения.

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла семь ударов. Подтверждено поражение пункта управления, пяти мест сосредоточения вооружения и военной техники, а также зенитный ракетный комплекс противника. Кроме того, ПВО сбили один вертолет Ка-52, один штурмовик Су-25 и восемь беспилотников.

Война в Украине продолжается уже 222-й день. "Страна" следит за происходящим 3 октября в обновляемом материале.

Об итогах 221-го дня подробнее читайте по ссылке. ВСУ освободили Лиман в Донецкой области и теперь идет в Кременную. На юге ВСУ тоже активно наступают. В сети появилось видео украинского военного в селе Золотая Балка на севере Херсонской области.

В России тем временем Конституционный суд одобрил т.н. "договора о присоединении к России" "ДНР", "ЛНР" и оккупированных частей Херсонской и Запорожской области.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.

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