Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал свежую сводку с фронта.

Главное из вечерней сводки Генштаба:

От вражеских ударов пострадали более 11 населенных пунктов. Это, в частности, Бахмут, Трудовое, Богоявленка, Новоукраинка, Железнодорожное, Ильинка, Никополь, Благодатовка, Николаев, Очаков и Одесса. Самым результативным ответным ударом от ВСУ было попадание в объект неподалеку от Золотого, где погибло и поручили ранения около 60 военнослужащих противника. За сутки были отражены атаки противника в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Бахмут, Веселая Долина, Зайцево и Первомайское. По информации украинского военного руководства, на рассмотрение Госдумы РФ внесен законопроект об изменениях в Уголовном кодексе, в котором предусматривается отбывание наказания осужденных в районе ведения боевых действий.

О ситуации под Лиманом данных в сводке нет.

Напомним, сегодня спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявил, что украинские войска вошли в ранее окруженный город Лиман (Донецкая область) и ведут там бои.

Позже Минобороны РФ также заявило об отступлении из Лимана (Донецкая область) из-за угрозы окружения.

Война в Украине продолжается уже 220-й день. "Страна" следит за происходящим 1 октября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 219-го дня войны. Вчера президент РФ Владимир Путин произнес свою речь об аннексии украинских территорий и подписал соответствующие "договоры". После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина подписывает заявку на вступление в НАТО - без ПДЧ и в ускоренном порядке. А на фронте вчера продолжались бои за Лиман. В ВСУ сообщили, что операция по окружению российской группировки на этом направлении находится на завершающем этапе.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.