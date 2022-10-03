За прошедшие сутки российские войска обстреливали Купянский, Харьковский, Чугуевский и Изюмский районы Харьковской области, сообщил глава ОВА Олег Синегубов. В результате обстрелов двое мирных жителей получили ранения.

Глава Харьковской ОВА добавил, что в области пиротехники продолжают разминировать территории. В частности, за прошедшие сутки было обезврежено 569 взрывоопасных предметов. Однако, по словам Синегубова, сразу разминировать большие площади невозможно, поэтому минная опасность, особенно на деоккупированных территориях, остается высокой.

"В Изюмском районе недалеко от Балаклеи на мине взорвался автомобиль экстренной медицинской помощи. К сожалению, 60-летний водитель погиб. 23-летний фельдшер получил ранение. Кроме того, в Харьковском районе на мине взорвался и получил ранения 36-летний мужчина", – сказал Синегубов.

Накануне сообщалось, что российские обстрелы вывели из строя две подстанции "Укрэнерго" на юге Украины.

Также "Страна" писала, что ВСУ отбивают атаки в Харьковской области, а войска РФ в Крыму привели в боевую готовность.

Война в Украине продолжается уже 222-й день. "Страна" следит за происходящим 3 октября в обновляемом материале.

Об итогах 221-го дня подробнее читайте по ссылке. ВСУ освободили Лиман в Донецкой области и теперь идут в Кременную. На юге ВСУ тоже активно наступают. В сети появилось видео украинского военного в селе Золотая Балка на севере Херсонской области.

В России тем временем Конституционный суд одобрил т.н. "договора о присоединении к России" "ДНР", "ЛНР" и оккупированных частей Херсонской и Запорожской области.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.