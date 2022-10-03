Потери личного состава российской армии с начала вторжения в Украину составили порядка 60 430 человек. За минувшие сутки погибло около 320 военных РФ.

Такие данные обнародовал Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) на своей странице в Facebook.

Ориентировочно потери противника составляют:

личный состав - около 60 430 человек (+320 за сутки),

танки - 2 380 (+3),

боевые бронированные машины - 4 991 (+16),

артиллерийские системы - 1 405 ,

РСЗО - 338 (+1),

средства ПВО - 176,

самолеты - 265 (+1),

вертолеты - 228 (+1),

автомобильная техника - 3 811 (+15),

корабли/катера - 15,

БПЛА - 1 026 (+11),

специальная техника 131,

крылатые ракеты 246.

В Генштабе ВСУ добавили, что за прошедшие сутки наибольшие потери оккупантов зафиксировали на Краматорском и Бахмутском направлениях.

Война в Украине продолжается уже 222-й день. "Страна" следит за происходящим 3 октября в обновляемом материале.

Об итогах 221-го дня подробнее читайте по ссылке. ВСУ освободили Лиман в Донецкой области и теперь идут в Кременную. На юге ВСУ тоже активно наступают. В сети появилось видео украинского военного в селе Золотая Балка на севере Херсонской области.

В России тем временем Конституционный суд одобрил т.н. "договора о присоединении к России" "ДНР", "ЛНР" и оккупированных частей Херсонской и Запорожской области.

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