Россия увеличила число крылатых ракет "Калибр" на боевом дежурстве в Черном море.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

В море выведены две подлодки, и теперь число "Калибров" возросло до 32-х. Всего на дежурстве в акватории находятся восемь кораблей противника.

Напомним, в середине сентября в Черном море были 4 надводных ракетоносца, снаряженные 26 "Калибрами".

Также сообщалось, что ранее эксперт Центра оборонных стратегий Андрей Рыженко заявил, что ядерное оружие могут нести все корабли Черноморского флота от класса ракетного катера и выше.

Война в Украине продолжается уже 222-й день. "Страна" следит за происходящим 3 октября в обновляемом материале.

Об итогах 221-го дня подробнее читайте по ссылке. ВСУ освободили Лиман в Донецкой области и теперь идут в Кременную. На юге ВСУ тоже активно наступают. В сети появилось видео украинского военного в селе Золотая Балка на севере Херсонской области.

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