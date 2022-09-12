В Черном море наблюдается активизация российских больших десантных кораблей.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

У южного побережья Крыма, вне досягаемости украинских ракет находятся 14 боевых кораблей российского флота, среди которых четыре надводных ракетоносца, снаряженные уже 26 "Калибрами", сообщает "Юг".

"Внезапно активизировалось присутствие четырех больших десантных кораблей", - заявило оперативное командование.

Там также заявляют, что из-за шторма в Черном море, десант не сможет реализовывать поставленные задачи, а непогода на море может спровоцировать детонацию морских мин.

Ранее сообщалось, что по словам польского эксперта, на юге войска РФ сократили линию фронта и отступили в сторону Херсона на 5-10 км.

Война в Украине продолжается уже 201-й день. "Страна" следит за происходящим 12 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 200-го дня войны. Российские войска покинули большую часть Харьковской области. Южнее начались попытки продвижения ВСУ на Лиман в Донецкой области. Сторонники "партии войны" в РФ после поражения в Харьковской области уже начали активно критиковать военное руководство России. Зеленский назвал условием переговоров выход россиян с территории Украины. Резников уточнил, что РФ должна покинуть и Крым, и весь Донбасс. Либо же должна быть одержана военная победа над РФ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает последние события, связанные с войной в Украине.