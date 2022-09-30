В Сети появилось видео работы американских ракетных систем HIMARS в Украине.

Соответствующие кадры опубликовало издание The Wall Street Journal.

На видео украинские военнослужащие показывают весь боевой процесс работы ракетных установок - от зарядки боеприпасами до наведения на цели и дальнейшего удара.

Кроме того, операторы демонстрируют высокую мобильность HIMARS, которые легко меняют свою диспозицию в боевых условиях.

Напомним, в новый список военной помощи от США для Украины вошли 18 РСЗО HIMARS и соответствующие боеприпасы к ним.

В то же время, по данным Bloomberg, на получение Украиной этих установок из нового пакета помощи США могут уйти годы.

Кроме того, Давид Арахамия подтвердил информацию о том, что выделенные в последнем пакете помощи США 18 HIMARS будут передаваться Украине только по мере производства, в срок от 6 месяцев до двух лет.

Ранее мы писали, что, по данным источников The Washington Post, российские военные потратили по меньшей мере десяток дорогостоящих ракет "Калибр" на удары по макетам из дерева, которые принимали за передовые американские ракетные системы HIMARS.