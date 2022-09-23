Ядерное оружие могут нести все корабли Черноморского флота от класса ракетного катера и выше.

Об этом рассказал эксперт Центра оборонных стратегий Андрей Рыженко в эфире "Эспрессо".

"Ядерное оружие могут нести фактически все корабли Черноморского флота от класса ракетного катера и выше, то есть любая ракета на борту российского корабля может быть с ядерной боеголовкой.

Также можно к этому добавить торпеды калибра 533 мм, которые могут быть в ядерном варианте. И подлодки проекта 636.3 могут нести ракеты "Калибр" и торпеды", - отметил эксперт.

Рыженко сообщил, что приказ о применении ядерного оружия отдает верховный главнокомандующий вооруженными силами России Владимир Путин, и без его указания ничего сделано не будет.

Ранее мы писали, что американский военный назвал прямой ядерный конфликт США с Россией или Китаем реально возможным.

Также "Страна" сообщала, что в Минобороны Украины предупредили Европу о ядерной угрозе России. Последствия применения ядерного оружия в Украине могут повлиять на другие страны, в частности, на Польшу, Турцию и Болгарию.

Кроме того, мы подробно рассказывали, готова ли Россия применить ядерное оружие в Украине.



