Эксперт сообщил, какие корабли Черноморского флота России могут нести ядерное оружие
Ядерное оружие могут нести все корабли Черноморского флота от класса ракетного катера и выше.
Об этом рассказал эксперт Центра оборонных стратегий Андрей Рыженко в эфире "Эспрессо".
"Ядерное оружие могут нести фактически все корабли Черноморского флота от класса ракетного катера и выше, то есть любая ракета на борту российского корабля может быть с ядерной боеголовкой.
Также можно к этому добавить торпеды калибра 533 мм, которые могут быть в ядерном варианте. И подлодки проекта 636.3 могут нести ракеты "Калибр" и торпеды", - отметил эксперт.
Рыженко сообщил, что приказ о применении ядерного оружия отдает верховный главнокомандующий вооруженными силами России Владимир Путин, и без его указания ничего сделано не будет.
Ранее мы писали, что американский военный назвал прямой ядерный конфликт США с Россией или Китаем реально возможным.
Также "Страна" сообщала, что в Минобороны Украины предупредили Европу о ядерной угрозе России. Последствия применения ядерного оружия в Украине могут повлиять на другие страны, в частности, на Польшу, Турцию и Болгарию.
Кроме того, мы подробно рассказывали, готова ли Россия применить ядерное оружие в Украине.