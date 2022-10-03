Утром россияне нанесли ракетный удар в районе Днепра
Утром в понедельник, 3 октября, россияне ударили ракетами по Днепровскому району Днепропетровской области. На месте прилета работают все службы.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
Он заявил, что информация о погибших и раненых из-за удара по Днепровскому району уточняется.
Также Резниченко добавил, что ночью под ударом был Никопольский и Криворожский районы.
Никопольский район россияне обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии. Ударили по трем громадам - Никопольской, Марганецкой и Мировской.
В Никополе повреждены десяток многоэтажных и частных домов и линии электропередач.
В Марганецкой громаде из-за российских снарядов вспыхнул пожар в дачном доме.
В Мировской громаде почти 1 000 семей остались без света. Аварийные бригады энергетиков на месте.
В Криворожском районе под удар попала Зеленодольская громада. В селе Марьянское повреждены частные дома, солнечная электростанция, склады сельхозпредприятия, газопровод и электросети.
К счастью, люди не пострадали.
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