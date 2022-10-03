Утром в понедельник, 3 октября, россияне ударили ракетами по Днепровскому району Днепропетровской области. На месте прилета работают все службы.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Он заявил, что информация о погибших и раненых из-за удара по Днепровскому району уточняется.

Также Резниченко добавил, что ночью под ударом был Никопольский и Криворожский районы.

Никопольский район россияне обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии. Ударили по трем громадам - Никопольской, Марганецкой и Мировской.

В Никополе повреждены десяток многоэтажных и частных домов и линии электропередач.

В Марганецкой громаде из-за российских снарядов вспыхнул пожар в дачном доме.

В Мировской громаде почти 1 000 семей остались без света. Аварийные бригады энергетиков на месте.

В Криворожском районе под удар попала Зеленодольская громада. В селе Марьянское повреждены частные дома, солнечная электростанция, склады сельхозпредприятия, газопровод и электросети.

К счастью, люди не пострадали.

Война в Украине продолжается уже 222-й день. "Страна" следит за происходящим 3 октября в обновляемом материале.

Об итогах 221-го дня подробнее читайте по ссылке. ВСУ освободили Лиман в Донецкой области и теперь идут в Кременную. На юге ВСУ тоже активно наступают. В сети появилось видео украинского военного в селе Золотая Балка на севере Херсонской области.

В России тем временем Конституционный суд одобрил т.н. "договора о присоединении к России" "ДНР", "ЛНР" и оккупированных частей Херсонской и Запорожской области.

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