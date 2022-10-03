Разминировать деоккупированную территорию Харьковской области от взрывоопасных предметов саперам ГосЧС помогают роботизированные комплексы.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Харьковской области

"Это роботизированный комплекс для проведения разведки и дистанционного разминирования "Superdroid Robots "Мастиф", который был представлен саперам при поддержке Объединенного Американского Украинского Комитета помощи. Спасатели дали ему шутливое имя "Бобер", - говорится в сообщении.

Саперы с помощью дронов обнаруживают растяжки, противотанковые и противопехотные мины, а затем, используя робот, будут их уничтожать.

В ГосЧС назвали Украину самой заминированной страной мира, все разминирование займет десятилетие.

Ранее "Страна" писала, как пиротехники вместе с псом Патроном разминировали 70% Черниговской области.

Тем временем война в Украине продолжается уже 222-й день. "Страна" следит за происходящим 3 октября в обновляемом материале.

Об итогах 221-го дня подробнее читайте по ссылке. ВСУ освободили Лиман в Донецкой области и теперь идут в Кременную. На юге ВСУ тоже активно наступают. В сети появилось видео украинского военного в селе Золотая Балка на севере Херсонской области.

В России тем временем Конституционный суд одобрил т.н. "договора о присоединении к России" "ДНР", "ЛНР" и оккупированных частей Херсонской и Запорожской области.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.