Журналистам показали освобожденную Балаклею в Харьковской области. "Страна" побывала на месте.

В освобождённые ВСУ населённые пункты сейчас можно попасть только местным жителям с пропиской.

По словам правоохранителей, находиться на освобождённых территориях ещё небезопасно, поскольку саперы ещё не провели весь цикл работ по разминированию территории.

По словам жителей Балаклеи, в городе ещё продолжаются фильтрационные мероприятия по выявлению военных РФ или тех, кто с ними сотрудничал.

По пути в Балаклею из Харькова подорваны несколько автомобильных мостов. На дорогах много воронок от "прилётов".

Вдоль дорог разбросаны разбитые автомобили, сожженная военная техника.

На участках, где взорваны мосты, уже сооружают временные переправы. Возобновляется работа почтовых отделений, налаживается логистика гуманитарной помощи.

Власть начинает возобновлять поставки электроэнергии, но пока ещё в большинстве освобождённых населенных пунктах электроэнергии, воды, мобильной связи и интернета нет.

Местные жители говорят, что в период оккупации город покинуло более 70% его жителей.

"Многие уехали ещё до начала оккупации. Во время оккупации люди тоже уезжали из города, но сделать это было гораздо сложнее - нужно было просить разрешение у русских, но выпускали только в направлении Купянска, где также находилась армия РФ", - рассказывает жительница Балаклеи Люба.

Напомним, ранее "Страна" публиковала репортаж из освобожденных ВСУ городов и сел Харьковской области.

Также мы писали, что вчера президент Владимир Зеленский сообщил, что в освобожденном Изюме нашли массовые захоронения с сотнями тел погибших украинцев.

Война в Украине продолжается уже 206-й день. "Страна" следит за происходящим 17 сентября в обновляемом материале.

Кроме того, мы рассказывали о том, что происходит на фронте в Харьковской области. Вчера украинские военные из подразделения "Кракен" записали видео, на котором заявили, что они освободили восточную часть Купянска. Также поступают сообщения, что ВСУ наступают в направлении Боровой и Рубцов. Если эта информация верна, то получается, что войскам РФ пока не удается создать новую сплошную линию обороны в Харьковской области, опираясь на восточный берег Оскола.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.