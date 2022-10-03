В Лимане продолжаются стабилизационные мероприятия, то есть зачистка города от диверсантов и от остатков российских войск.

Об этом сообщил замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в своем телеграм-канале и опубликовал соответствующее видео.

Тимошенко уточнил, что в Лимане проводятся и "другие меры, чтобы вернуть безопасность на деоккупированные территории". По его словам, в городе работают Национальная полиция и СБУ.

Саперы ВСУ и пиротехнические подразделения ГСЧС также приобщаются к работе. Они обнаруживают и обезвреживают взрывоопасные предметы.

Напомним, накануне днем Владимир Зеленский официально подтвердил зачистку Лимана от российских войск.

Также мы публиковали карту, на которой показано, как украинские войска освобождали Лиман.

Кроме того, мы публиковали видео колонны разбитой техники войск РФ из-под Лимана.

Война в Украине продолжается уже 222-й день. "Страна" следит за происходящим 3 октября в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.