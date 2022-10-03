The Guardian опубликовала видео колонны разбитой техники войск РФ из-под Лимана
Британская газета The Guardian публикует видео колонны разбитой военной техникой россиян, заснятое в Донецкой области.
Как утверждается - под обстрел ВСУ попали российские войска, выходившие из Лимана.
По данным британской разведки, уход России из Лимана представляет для Москвы серьезную политическую неудачу.
2 октября президент Украины Владимир Зеленский официально подтвердил зачистку Лимана от российских войск. После этого украинские войска вошли в Торское.
3 октября появилось видео из освобожденного села Торское под Лиманом.
Тем временем война в Украине продолжается уже 222-й день. "Страна" следит за происходящим 3 октября в обновляемом материале.
Об итогах 221-го дня подробнее читайте по ссылке. ВСУ освободили Лиман в Донецкой области и теперь идут в Кременную. На юге ВСУ тоже активно наступают. В сети появилось видео украинского военного в селе Золотая Балка на севере Херсонской области.
В России тем временем Конституционный суд одобрил т.н. "договора о присоединении к России" "ДНР", "ЛНР" и оккупированных частей Херсонской и Запорожской области.
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