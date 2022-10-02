Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт отдала должное успеху украинской армии в Лимане, но не считает, что это событие кардинально изменит ход войны.

Такое мнение она высказала в интервью телекомпании ARD.

"Это большой успех, но это не поворотный момент. И именно поэтому так важно обучать украинских солдат - в том числе и для будущего. К сожалению, нам приходится считаться с тем, что эта война будет продолжаться недели и месяцы", - сказала Ламбрехт.

Напомним, что вчера вечером Ламбрехт внезапно оказалась в Одессе и анонсировала скорую поставку первой системы ПВО Iris-T.

Позже она рассказала, что ей пришлось дважды за день спускаться в убежище в Одессе из-за воздушных тревог, а ее запланированную поездку в Николаев решили отменить.

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