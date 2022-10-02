Во время пребывания в Одессе министру обороны Германии Кристин Ламбрехт пришлось дважды спускаться в убежище.

О своих впечатлениях от этого она рассказала телеканалу NTV, добавив, что запланированную поездку в Николаев пришлось отложить по соображениям безопасности.

Первый раз спускаться в одесское убежище пришлось в субботу около 15:30 во время встречи с министром обороны Алексеем Резниковым. Коллеги провели в бункере 45 минут.

Второй раз сирены встревожили немецкого министра в 1:00, уже в кровати. Находясь в Одессе, она в целях безопасности обходилась без мобильного телефона. Из-за этого в час ночи уже крепко спала (в обычном режиме, она в это время еще просматривает мобильный). Звуки сирены ее разбудили - пришлось отправляться в убежище, где на сей раз она оставалась около 20 минут.

Напомним, что вчера вечером Ламбрехт внезапно оказалась в Одессе и анонсировала скорую поставку первой системы ПВО Iris-T.

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