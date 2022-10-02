Над немецким полигоном во время обучения украинских солдат в ночь с 30 сентября на 1 октября появились беспилотники. Об этом сообщает Bild со ссылкой на Business Insider.

Минобороны Германии уже подтвердило, что такой инцидент действительно был и что сразу после обнаружения беспилотников полицейские провели специальную операцию, детали которой не разглашаются.

Источник сообщает, что в наблюдении за полигоном было задействовано около 12 беспилотников.

Bild уточняет, что на полигоне бундесвера в Вильдфлеккене украинские солдаты учатся пользоваться бронемашинами Dingo. Правительство Германии обещало поставить Украине 50 таких автомобилей.

Ранее нардеп и член украинской переговорной группы Давид Арахамия заявил, что Украина намерена обучать пилотов и танкистов управлению западными самолётами и танками уже сейчас.

Также недавно в Сети появились фото обучения украинских артиллеристов в Эстонии.

Кроме того, издание Politico, ссылаясь на советника главы минобороны Франции сообщало, что Франция может втайне обучать украинских военнослужащих по специализированной программе.

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