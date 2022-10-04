Судя по поступающим сведениям из Херсонской области, российские войска отходят со всего севера региона. Также отход идет и с Давыдова Брода на правом берегу Ингульца, в направлении которого украинские войска вели наступательные действия еще с конца августа.

Как отмечает телеграм-канал "Политика Страны", главная причина отхода - прорыв украинских войск вдоль правого берега Днепра на десятки километров. Это создавало угрозу удара в тыл российским войскам в районе Давыдова Брода, а также Малой и Большой Александровки.

Новую линию обороны, судя по сообщениям российских телеграм-каналов, армия РФ попытается создать на линии Мыловое - Борозенское - Костромка, стараясь не допустить прорыва ВСУ к Херсону и Новой Каховке.

Но пока непонятно - получится ли. И есть ли достаточно сил для того, чтобы сдержать новые удары ВСУ. Либо российские войска будут готовиться к уходу на левый берег Днепра. Также непонятно какого рода действия готово предпринять командование войск РФ для удержания правого берега Днепра.

Карта - из российских телеграм-каналов.

На восточном направлении также регулярно сообщается о продвижении ВСУ. Накануне стало известно об освобождении села Торское под Лиманом, а также Боровской Андреевки и большей части Боровской громады под Харьковом.

При этом в Офисе президента говорят, что Лисичанск и Северодонецк освободить будет непросто, но в Сватово есть все шансы на успех.

Война в Украине идет уже 223-й день. "Страна" следит за главными событиями 4 октября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 222-го дня войны. Вчера продолжалось наступление ВСУ на северо-востоке страны и на юге. Украинская армия вытесняет россиян с левого берега Оскола в Харьковской области. Войска РФ пытаются выстроить новую линию обороны вдоль трассы Кременная - Сватово, и на нее уже наступают ВСУ. Кроме того, Минобороны России вчера признало, что украинские войска "вклинились" в глубину обороны РФ в Херсонской области.

Бизнесмен Илон Макс неожиданно предложил свой "мирный план" по Украине, который предполагает признание Крыма российским и проведение нового референдума на захваченных Россией территориях.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.