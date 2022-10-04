Телеграм-каналы публикуют видео захода ВСУ в Дудчаны Херсонской области, о взятии которого украинскими военными вчера сообщали российские военкоры.

Отметим, вчера вечером одни российские военные телеграм-каналы сообщили, что российские войска ушли из Дудчан, а другие писали, что линия фронта на данный момент проходит по Дудчанскому водохранилищу: северную половину контролируют украинские войска, южную – российские.

Сообщалось также, что войска РФ при отходе подорвали мост через водохранилище, чтобы не дать ВСУ продолжить наступление вдоль Днепра.

Как писала "Страна", на днях в ВСУ сообщили, что украинские войска ведут бои и закрепляются на освобожденных территориях Херсонской области.

По данным карты боевых действий, ВСУ добились успехов в районе Лимана и на севере Херсонской области. Вчера Минобороны России признало, что ВСУ "вклинились" в глубину обороны РФ в Херсонской области.

Тем временем война в Украине идет уже 223-й день. "Страна" следит за главными событиями 4 октября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 222-го дня войны. Вчера продолжалось наступление ВСУ на северо-востоке страны и на юге. Украинская армия вытесняет россиян с левого берега Оскола в Харьковской области. Войска РФ пытаются выстроить новую линию обороны вдоль трассы Кременная-Сватово, и на нее уже наступают ВСУ. Кроме того, минобороны России вчера признало, что украинские войска "вклинились" в глубину обороны РФ в Херсонской области.

Бизнесмен Илон Макс неожиданно предложил свой "мирный план" по Украине, который предполагает признание Крыма российским и проведение нового референдума на захваченных Россией территориях.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.