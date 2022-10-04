Американский Институт изучения войны 4 октября опубликовал актуальные карты боевых действий в Украине. Сообщается, что украинские силы добились значительных успехов в районе Лимана и на севере Херсонской области за последние сутки.

Об этом говорится в отчете на сайте Института.

По данным Института изучения войны, 2 и 3 октября украинские войска продолжали закреплять позиции в Донецкой области в районе Лимана и, вероятно, продвигались в направлении границы Луганской области.

Также 2 и 3 октября украинские силы продолжали наступление на востоке Харьковской области в направлении границы с Луганской областью.

Кроме того, 3 октября украинские силы дополнительно укрепили позиции у границы Харьковской и Луганской областей западнее Сватово.

В эти же дни, 2 и 3 октября, российские войска продолжали безуспешные наземные штурмы в Донецкой области, пишет Институт изучения войны.

На юге в период со 2 по 3 октября украинские войска продолжали наступление на северо-западе и северо-востоке Херсонской области.

"Украинские силы продолжали продвигаться на юг в направлении Новой Каховки, и на кадрах с геолокацией видно, что они освободили Михайловку, Гавриловку и Новоалександровку по трассе Т0403", - говорится в отчете.

Институт указывает, что кадры в социальных сетях и рассуждения российских блогеров также показывают, что украинские силы продвигались к западу от трассы T0403, освобождая Крещеновку 1 октября.

"Российские источники также сообщили, что украинские войска освободили населенные пункты на линии Любомировка-Беляевка-Новоалександровка", - пишет Институт.

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Также мы подводили итоги 222-го дня войны. Вчера продолжалось наступление ВСУ на северо-востоке страны и на юге. Украинская армия вытесняет россиян с левого берега Оскола в Харьковской области. Войска РФ пытаются выстаивать новую линию обороны вдоль трассы Кременная-Сватово, и на нее уже наступают ВСУ. Кроме того, минобороны России вчера признало, что украинские войска "вклинились" в глубину обороны РФ в Херсонской области.

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