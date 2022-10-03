Генштаб Украины опубликовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 3 октября. ВСУ отразили атаки противника у нескольких населенных пунктов.

Сводка появилась в Фейсбуке.

За сутки оккупанты нанесли два ракетных и семь авиационных ударов, совершили более 35 обстрелов из РСЗО. От вражеских ударов пострадало более 20 населенных пунктов, среди них Днепр, Запорожье, Бахмут, Спорное, Марьинка, Соледар, Белогоровка и Железнодорожное.

Противник совершал обстрелы из танков и артиллерийских систем разных типов на следующих направлениях:

на Северском направлении – в районе Большой Писаревки Сумской области;

– в районе Большой Писаревки Сумской области; на Краматорском направлении – у Белогоровки, Дружелюбовки, Двуречной, Раздолевки и Ямполя;

– у Белогоровки, Дружелюбовки, Двуречной, Раздолевки и Ямполя; на Бахмутском направлении – в районах Соледара, Бахмутского, Бахмута, Майорска и Веселого;

– в районах Соледара, Бахмутского, Бахмута, Майорска и Веселого; на Авдеевском направлении – в Первомайском, Авдеевке, Красногоровке, Марьинке и Водяном.

На Новопавловском и Запорожском направлениях обстрелам из танков, минометов и ствольной артиллерии подверглись более 30 населенных пунктов вдоль линии столкновения, в частности, Угледар, Никольское, Гуляйполе и Железнодорожное.

На Южнобугском направлении обстреляны более 25 населенных пунктов вдоль линии столкновения.

В районе Кирилловки Донецкой области уничтожены до 20 единиц военной техники, значительные повреждения получили до 8 боевых вертолетов врага.

По имеющейся информации, российское военно-политическое руководство с целью выигрыша времени на подготовку и проведение боевого слаживания мобилизованного личного состава приняло интересное решение.

Потери подразделений, которые находятся непосредственно на линии столкновения, пополняют за счет представителей силовых структур, действующих на временно оккупированной территории Донецкой области.

Обеспечение административно-полицейского режима в оккупированной местности будет возлагаться на подразделения ФСБ.

За минувшие сутки ВСУ отразили атаки противника у Майорска, Нью-Йорка, Зайцево, Невельского и Победы. Авиация ВСУ нанесла 19 ударов. Подтверждено поражение двух опорных пунктов, 14 мест сосредоточения вооружения и военной техники, а также трех зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили вертолет Ка-52 и штурмовик Су-25 противника. Ракетные войска и артиллерия за сутки поразили четыре пункта управления, 17 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два склада с боеприпасами и материально-техническими средствами, два объекта противовоздушной обороны, а также десять других важных объектов противника.

Война в Украине продолжается уже 222-й день. "Страна" следит за происходящим 3 октября в обновляемом материале.

Об итогах 221-го дня подробнее читайте по ссылке. ВСУ освободили Лиман в Донецкой области и теперь идут в Кременную. На юге ВСУ тоже активно наступают. В сети появилось видео украинского военного в селе Золотая Балка на севере Херсонской области.

В России тем временем Конституционный суд одобрил т.н. "договора о присоединении к России" "ДНР", "ЛНР" и оккупированных частей Херсонской и Запорожской области.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.