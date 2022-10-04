Утром во вторник, 4 октября, Генштаб ВСУ опубликовал новую сводку о происходящем на фронте. Сообщается, что ВСУ отразили атаки россиян на Бахмутском, Горловском и Николаевском направлениях.

Сводка опубликована на Facebook-странице Генштаба ВСУ.

Генштаб сообщает, что за минувшие сутки противник нанес три ракетных и 12 авиаударов, а также произвел более сотни залпов из РСЗО. Пострадали более 20 населенных пунктов, в частности Белогоровка, Зайцево, Марьинка и Бахмут. Украина нанесла по объектам противника 22 авиаудара.

Обстрелы из ствольной артиллерии были массированными в районах Верхнекаменского, Серебрянки и той же Белогоровки. Там же, сообщает Генштаб, противник минировал местность "на маршрутах возможного продвижения Сил обороны".

Кроме того, по данным Генштаба, атаки российской армии отражены в районах Спорного, Выемки, Озеряновки, Бахмутского, Майорска, Каменки и Терновых Под. Это Бахмутское, Горловское и Николаевское направления.

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