В минобороны России признали, что украинские войска "вклинились" в глубину обороны РФ в Херсонской области.

Об этом говорится в сообщении российского оборонного ведомства в телеграм-канале.

"Превосходящими танковыми подразделениями на направлении Золотая Балка, Александровка противник сумел вклиниться в глубину нашей обороны. Подразделения российских войск заняли заранее подготовленный оборонительный рубеж и продолжают наносить противнику массированное огневое поражение", - заявили в минобороны РФ.

Отметим, что ранее о прорыве украинских войск на севере Херсонской области в районе села Золотая Балка сообщали украинские и российские телеграмм-каналы.

При этом о прорыве в районе Александровки, о котором говорят в Минобороны РФ (это юг области), никто не сообщал.

"Может быть, в МО РФ имели в виду Новоалександровку - она чуть южнее Золотой Балки", - комментирует ситуацию телеграм-канал "Политика Страны".

Напомним, ранее оперкомандование "Юг" заявило, что ВСУ ведут бои и закрепляются на освобожденных территориях Херсонской области.

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