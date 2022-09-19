Запорожские АЭС И ТЭЦ прекратили подачу электроэнергии в Херсонскую область.

Об этом заявляют назначенные РФ "власти" региона и российские издания.

Сообщается, что в результате обстрелов повреждены ЛЭП, которые соединяли ЗАЭС и ТЭЦ с Херсонской областью.

Также, в росСМИ утверждают, что прекращение подачи электричества связано с обстрелами со стороны ВСУ.

"Ранее мы брали электроэнергию с Запорожской АЭС и с Запорожской ТЭЦ. Но в результате обстрелов со стороны ВСУ были повреждены линии, по которым запитывался город… Сейчас запитываемся из других источников, но по мере возможности ведутся работы по восстановлению поврежденных линий", - говорит "директор" "Херсоноблэнерго".

Напомним, сегодня мы писали, что в оккупированном Херсоне призвали ускорить подготовку к проведению "референдума". "Замглавы администрации" Кирилл Стремоусов заявил, что "жители региона хотят как можно скорее провести "референдум", чтобы получить гарантии вхождения региона в Россию".

Ранее стало известно, что "Общественная палата ЛНР" обратилась к "главе республики" Леониду Пасечнику с призывом немедленно провести "референдум" о вхождении "ЛНР" в состав РФ.

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Также мы подводили итоги 207-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщал об атаках противника в районе Купянска и Гоптовки в Харьковской области. ВСУ продолжали заходить на левый берег Оскола, где россияне пытаются выстроить новую линию обороны. Зеленский в интервью Reuters не исключил, что Украина может вернуть Крым невоенным способом. А по данным Business Insider, в НАТО считают, что РФ усилит боевые действия, особенно с применением обычных вооружений, уничтожая инфраструктуру по всем направлениям.

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