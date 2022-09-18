Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение в воскресенье, 18 сентября.

Главное из заявлений президента:

Сообщил об утреннем селекторном совещании с главами силовых ведомств. Рассказал, что так у него начинается каждое утро. Заявил, что сейчас нет затишья после наступления - есть подготовка к "следующему ряду". Высказал убежденность, что города юга, Донбасса и Крыма будут "звучать" так же, как сейчас "звучат" освобожденные города Харьковской области.

Ранее мы писали, что жители освобожденного Изюма матом отреагировали на представителей Офиса президента.

Также "Страна" рассказывала об обещании Владимира Зеленского, что Украина освободит оккупированные Херсон и Бердянск.

Война в Украине продолжается уже 207-й день. "Страна" следит за происходящим 18 сентября в обновляемом материале.

Что происходит на фронте в Харьковской области — в материале "Битва за левый берег Оскола".

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