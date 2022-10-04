Во вторник, 4 октября, украинские военные публикуют видео из Староселья и Давыдов Брода Херсонской области.

Сообщается, что оба эти населенных пункта уже освобождены ВСУ.

Населенные пункты расположены на юг от Архангельского, освобождение которого подтвердили в воскресенье.

За Давыдов Брод шли упорные бои с конца августа. Это направление наступления на Каховку.

Отметим, что на восточном направлении также регулярно сообщается о продвижении ВСУ. Накануне стало известно об освобождении села Торское под Лиманом, а также Боровской Андреевки и большей части Боровской громады под Харьковом.

При этом в Офисе президента говорят, что Лисичанск и Северодонецк освободить будет не просто, но в Сватово есть все шансы на успех.

Война в Украине идет уже 223-й день. "Страна" следит за главными событиями 4 октября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 222-го дня войны. Вчера продолжалось наступление ВСУ на северо-востоке страны и на юге. Украинская армия вытесняет россиян с левого берега Оскола в Харьковской области. Войска РФ пытаются выстроить новую линию обороны вдоль трассы Кременная-Сватово, и на нее уже наступают ВСУ. Кроме того, минобороны России вчера признало, что украинские войска "вклинились" в глубину обороны РФ в Херсонской области.

Бизнесмен Илон Макс неожиданно предложил свой "мирный план" по Украине, который предполагает признание Крыма российским и проведение нового референдума на захваченных Россией территориях.

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