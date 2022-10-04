ВСУ приближаются к границе Луганской области. Появилось видео с украинскими военными из Боровской Андреевки
Село Боровская Андреевка в Харьковской области под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Видео оттуда публикуют военные во вторник, 4 октября.
Боровская Андреевка находится на левом берегу реки Оскол, взятие села означает приближение ВСУ к границе Луганской области.
Напомним, накануне ВСУ освободили Боровую и большую часть Боровской громады. Как писала "Страна", Боровая также находится на левом берегу Оскола, где ранее россияне планировали организовать новую линию обороны после отступления с большей части Харьковской области.
Также сообщалось, что ВСУ освободили еще один населенный пункт на левом берегу Оскола на Харьковщине.
Война в Украине идет уже 223-й день. "Страна" следит за главными событиями 4 октября в обновляемом материале.
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