Село Боровская Андреевка в Харьковской области под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Видео оттуда публикуют военные во вторник, 4 октября.

Боровская Андреевка находится на левом берегу реки Оскол, взятие села означает приближение ВСУ к границе Луганской области.

Напомним, накануне ВСУ освободили Боровую и большую часть Боровской громады. Как писала "Страна", Боровая также находится на левом берегу Оскола, где ранее россияне планировали организовать новую линию обороны после отступления с большей части Харьковской области.

Также сообщалось, что ВСУ освободили еще один населенный пункт на левом берегу Оскола на Харьковщине.

Война в Украине идет уже 223-й день. "Страна" следит за главными событиями 4 октября в обновляемом материале.

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