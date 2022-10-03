В Одесской области задержали местного жителя, сдававшего позиции ВСУ. Ему сообщено о подозрении в несанкционированном распространении информации о перемещении, движении и расположении ВСУ (ч. 2 ст. 114-2 УК Украины).

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По данным следствия, в августе-сентябре этого года подозреваемый во время личной переписки со знакомым из РФ присылал ему данные о перемещении, движении и расположении военнослужащих и техники Вооруженных Сил Украины в Одесской области.

В частности, он сообщал о расположении на въезде в Одессу, со стороны Николаева, военнослужащих, их укрепленных позиций, фортификационных сооружений.

Во время задержания у мужчины был обнаружен и изъят мобильный телефон.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога.

Ранее в Одесской области выявили сотрудников военкомата, которые отмазывали желающих от службы за 12 тысяч долларов.

Также "Страна" писала, как СБУ задержала жителя Николаева, который снимал на скрытый видеорегистратор позиции ВСУ на юге страны.

Тем временем война в Украине продолжается уже 222-й день. "Страна" следит за происходящим 3 октября в обновляемом материале.

Об итогах 221-го дня подробнее читайте по ссылке. ВСУ освободили Лиман в Донецкой области и теперь идут в Кременную. На юге ВСУ тоже активно наступают. В сети появилось видео украинского военного в селе Золотая Балка на севере Херсонской области.

В России тем временем Конституционный суд одобрил т.н. "договора о присоединении к России" "ДНР", "ЛНР" и оккупированных частей Херсонской и Запорожской области.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.