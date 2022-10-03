Глава Кассационного хозяйственного суда Богдан Львов получал российский паспорт в 1999 году и продолжил его действие в 2012 году.

Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда со ссылкой на данные Службы безопасности Украины (СБУ).

Также, согласно налоговому реестру РФ, Львову был присвоен российский налоговый номер, который фигурировал в сделке по квартире в Москве на Ленинградском шоссе, 88.

"Указанное свидетельствует о наличии у судьи Львова гражданства РФ", - сообщают в Верховном суде.

Сегодня должно пройти собрание судей Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда по вопросу досрочного увольнения судьи Львова с должности председателя Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда.

Ранее данные о наличии у него российского паспорта публиковали "Схемы", а сам Богдан Львов - опровергал.

Затем судья Верховного суда Елена Кибенко опубликовала обращение про созыв собрания судей для досрочного прекращения полномочий Львова в связи с информацией о том, что у него есть российский паспорт и незадекларированная квартира в Москве.