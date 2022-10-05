США советуют Украине приложить максимум усилий, чтоб вернуть территории на юге страны до наступления зимы. Пентагон заявил, что Киев должен использовать свой наступательный импульс на востоке, чтобы оттеснить российские силы, занимающие стратегически важные районы на юге, которые являются воротами в Черное море.

Об этом сообщает Financial Times.

"Боевой сезон подходит к концу. Украинцы одержали верх, и им нужно продолжать использовать свое преимущество", - заявил Крис Мерфи, демократ из американского Сенатского комитета по международным отношениям.

По его мнению, настоящей долгосрочной катастрофой для Украины было бы перекрытие Россией доступа к Азовскому и Черному морям от Мариуполя до Одессы.

"Источником жизненной силы Украины является ее доступ к Одессе, поэтому для украинцев важно быть в наступательной позиции, а не только в оборонительной позиции на юге", - сказал Мерфи.

FT пишет, что западные союзники рассматривают освобождение Херсона как решающее испытание для Украины.

"Если вы сможете контролировать Херсон, вы, безусловно, сможете помешать продвижению к Одессе, чего, я думаю, как мы все считаем, русские действительно хотели", — сказал высокопоставленный военный представитель США.

По данным издания, Украина также согласилась, что ближайшие недели будут иметь решающее значение для их кампании по возвращению земель на юге.

"Безусловно, очень важно быстро наступать при освобождении оккупированной территории, потому что есть ощущение, что изменения погоды будут ограничивать дальнейшие активные боевые действия в этом регионе. Если бы наши союзники помогли нам, предоставив больше современного вооружения, о котором мы просим, тогда ситуация была бы намного быстрее, и мы бы не говорили о факторе погоды", — сказал Игорь Романенко, бывший заместитель начальника Генштаба Украины.

Военные чиновники и аналитики подсчитали, что Украина может освободить Херсон в любое время с середины ноября — если ей вообще удастся это сделать, пишет FT.

Официальные лица США также заявили, что украинским силам необходимо срочно отбить юг до зимы, потому что земля в регионе не промерзала последние три года, а это означает, что скоро наступит грязь. А грязь дает преимущество тем, кто защищает территорию, поскольку им не нужно перемещаться по суше.

При этом Москва укрепляет свои позиции на юге, что делает любое украинское наступление более сложным.

"Русским потребовалось много усилий и много времени, чтобы окопаться немного иначе, чем на востоке", — сказал представитель НАТО. Поэтому, по его словам, украинцам потребуется подавляющая сила.

Западные союзники Украины внимательно следят за наступлением на Херсонщину с точки зрения оценки того, что военные могут использовать полученное оружие для комплексного, многопланового наступления на глубоко закрепившиеся российские силы в городских условиях, сообщает FT.

Официальные лица и законодатели США заявили, что отвоевать больше территории на юге необходимо, чтобы дать Украине лучшую позицию во время обсуждения возможных будущих переговоров о прекращении огня с Россией.

"Окончательное урегулирование будет через шесть-восемь месяцев... Тогда мы достигнем прекращения огня. Но я думаю, что прежде чем это произойдет, Украине нужно вернуть себе еще немного территории", - считает сказал конгрессмен Брэд Шерман.

Напомним, Генштаб ВСУ подтвердил освобождение восьми населенных пунктов в Херсонской области.

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