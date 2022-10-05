Утром 5 октября Генштаб Вооруженных Сил Украины подтвердил освобождение и стабилизацию восьми населенных пунктов в Херсонской области.

Об этом говорится в сообщении Генштаба в Faccebook.

"Херсон. Освобождены от оккупантов и стабилизированы населенные пункты Любимовка, Крещеновка, Золотая Балка, Беляевка, Украинка, Большая Александровка, Малая Александровка и Давыдов Брод" - перечислили в Генштабе ВСУ.

Напомним, что вчера появились фото и видео украинских военных из Великой Александровки, Давыдова Брода и еще нескольких населенных пунктов.

ВСУ оттеснили армию РФ с севера Херсонской области. В самом Херсоне сообщали об ударах по Антоновскому мосту, который является стратегическим для снабжения и логистики военных РФ на оккупированной части региона.

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