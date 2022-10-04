Во вторник, 4 октября, в Херсоне прозвучали взрывы. В сети публикуют фото дыма над Антоновским мостом.

Назначенные РФ "власти" сообщают, что огонь вели ВСУ с помощью HIMARS и что три ракеты попали в мост, три - сбила ПВО.

Антоновский мост – один из путей снабжения российской группировки на правом берегу Днепра. Он соединяет Херсон с оккупированной частью области.

Отметим, что обстрел произошел на фоне массового отступления армии РФ со всего севера Херсонской области из-за прорыва ВСУ.

Война в Украине идет уже 223-й день. "Страна" следит за главными событиями 4 октября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 222-го дня войны. Вчера продолжалось наступление ВСУ на северо-востоке страны и на юге. Украинская армия вытесняет россиян с левого берега Оскола в Харьковской области. Войска РФ пытаются выстроить новую линию обороны вдоль трассы Кременная-Сватово, и на нее уже наступают ВСУ. Кроме того, минобороны России вчера признало, что украинские войска "вклинились" в глубину обороны РФ в Херсонской области.

Бизнесмен Илон Макс неожиданно предложил свой "мирный план" по Украине, который предполагает признание Крыма российским и проведение нового референдума на захваченных Россией территориях.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.