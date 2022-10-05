"Горько-сладкая победа в Лимане: битва обошлась мирным жителям дорого".

Репортаж из украинского города под таким названием опубликовал британский телеканал Sky News.

По словам журналистов, в городе мало жителей, которые все еще живут под землей, "как кроты", как выразился один из них.

"Нам все равно, кто здесь главный. Пусть это будет хоть черт. Мы просто хотим, чтобы они перестали стрелять", — сказала журналистам одна женщина.

Сотрудники СМИ увидели мужчин, пытающихся спилить деревья на территории больницы. Они собирали дрова для сжигания, так как в городе уже несколько месяцев нет электричества, а зима быстро приближается.

Здание больницы пробито снарядами в нескольких местах. Сквозь разбитые окна сотрудники прессы увидели носилки и медицинские принадлежности, включая детские кроватки.

"Война из-за земли, но у нас нет ничего, чтобы обогреть наши дома… нет электричества… Ничего", — пробормотал один из мужчин, пиливших деревья.

При этом мужчины, как и многие в городе, не хотели, чтобы их снимали.

"Вы спрашиваете нас о референдумах. Мы не хотим говорить о политике. Мы хотим перестать жить в приютах. Даже у собак сейчас жизнь лучше, чем у нас", — заметила одна женщина.

Ранее "Страна" публиковала фото последствий боевых действий в освобожденном Лимане.

Напомним, 4 октября над Лиманом украинские военные официально подняли государственный флаг и передали контроль администрации.