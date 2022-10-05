В Сети появились фото последствий боевых действий в освобожденном Лимане, что в Донецкой области.

Соответствующие снимки публикуют местные Telegram-каналы.

На фото можно заметить практически полностью уничтоженные жилые дома. В городе царит угнетающая атмосфера запустения.

Напомним, издание The New York Times опубликовало материал о деоккупации Донбасса войсками Украины и рассказало, что значительная часть населения городов бежала еще зимой от российского наступления, а "когда в прошлом месяце Украина контратаковала, многие из оставшихся бежали от боевых действий на восток, в Россию".

Ранее мы писали, что 4 октября над Лиманом военные официально подняли украинский флаг и передали контроль администрации.

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