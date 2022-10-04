"Глава ДНР" Денис Пушилин заявил о намерении отвоевать Красный Лиман. Он также заявил, что украинских военных "нет шансов удержать позиции возле Кременной".

Об этом пишут российские СМИ.

Напомним, украинские войска после освобождения Лимана продолжают наступление в Харьковской области и на Луганскую область, а россияне пытаются укрепиться у Кременной.

Как писала "Страна", 2 октября президент Украины Владимир Зеленский официально подтвердил зачистку Лимана от российских войск. Позже в Офисе президента показали видео, как проходят стабилизационные мероприятия в освобожденном Лимане.

Тем временем война в Украине идет уже 223-й день. "Страна" следит за главными событиями 4 октября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 222-го дня войны. Вчера продолжалось наступление ВСУ на северо-востоке страны и на юге. Украинская армия вытесняет россиян с левого берега Оскола в Харьковской области. Войска РФ пытаются выстроить новую линию обороны вдоль трассы Кременная-Сватово, и на нее уже наступают ВСУ. Кроме того, минобороны России вчера признало, что украинские войска "вклинились" в глубину обороны РФ в Херсонской области.

Бизнесмен Илон Макс неожиданно предложил свой "мирный план" по Украине, который предполагает признание Крыма российским и проведение нового референдума на захваченных Россией территориях.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.