Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай публикует видео с "222 стрелковым батальоном ЛНР", который вышел из окружения возле Лимана.

По словам автора видео, батальон выходил из окружения с большими потерями, выжили только 193 человека (обычно численность батальона в пределах 400-800 человек).

Военное руководство с 30 сентября не выпускает их из зоны боевых действий, поэтому они стоят на трассе возле Счастья. Они сдали оружие, чтобы их не привлекли к уголовной ответственности как дезертиров.

Автор ролика говорит, что руководство не обеспечило их водой, едой, спальниками и постоянно угрожает уголовной ответственностью.

Ранее было опубликовано видео колонны разбитой техники войск РФ из-под Лимана.

А на другом видео "мобилизованные" луганчане, отступившие от Лимана, жалуются на отсутствие ротации и отпусков.

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