Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение. В нем он сообщил, чем занимался 5 октября, а также коснулся актуальных тем.

Основное в обращении президента:

Зеленский сообщил, что за сегодня в Херсонской области ВСУ освободили Нововоскресенское, Новогригорьевку и Петропавловку.

Рассказал о заседании ставки верховного главнокомандующего, на котором обсуждали меры для успешного продолжения наступления ВСУ. Подробности он рассказывать не стал, но пообещал, что россияне "огорчатся".

Снова обратился на русском языке к военным РФ, сказав, что они уже проиграли эту войну.

Сообщил, что в Лимане, Святогорске и Яровой Донецкой области сегодня восстановили выплаты пенсий.

Рассказал о начале присоединения Украины к Организации экономического сотрудничества и развития, в которую входят 38 ведущих экономик мира. В этом году в Киеве заработает офис организации.

Сообщил о совместной заявке Украины, Испании и Португалии на проведение Евро-2030.

Рассказал о телефонном разговоре с генсеком НАТО.

Сообщил о совещании, посвященном отопительному сезону. Зеленский признал, что зима будет сложной.

Между тем война в Украине идет уже 224-й день. "Страна" следит за главными новостями 5 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего 223-го дня войны с РФ. В Херсонской области армия РФ отступает под натиском ВСУ. Вчера появились фото из нескольких освобожденных населенных пунктов, над которыми подняли украинский флаг. В Донецкой области контроль над освобожденным Лиманом у военных приняла администрация. Теперь там будут налаживать жизнеобеспечение.

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