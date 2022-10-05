Мирное соглашение с Россией не должно включать компромисс по территориям Украины.

Такое мнение высказала премьер-министр Великобритании Лиз Трасс.

"Мы не должны поддаваться тем, кто хочет заключить соглашение, торгующее украинской территорией. Они предлагают заплатить жизнью украинцев за иллюзию мира. Мы будем стоять с украинцами, сколько бы времени это ни заняло", – сказала Трасс.

Ранее мы писали, что на днях Лиз Трасс заявила о том, что Украина может рассчитывать на поддержку Великобритании до тех пор, пока президент России Владимир Путин не потерпит поражение.

Тем временем, британцы недовольны нарастающей инфляцией и повальным ростом цен, а также историческим обвалом финансовых рынков вслед за падением курсов фунта стерлингов, который почти сравнялся с долларом. Несмотря на короткий срок при власти, на Трасс обрушились обвинения в провалах в экономике. Однопартийцы грозят ей вотумом недоверия на фоне рекордного падения рейтингов правящей партии консерваторов (тори).

"Страна" подробно рассказывала, почему в Британии снова могут поменять премьера и что это значит для Украины.