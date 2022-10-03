В парламенте Великобритании призвали вынести вотум недоверия премьер-министр Лиз Трасс, которая в начале сентября по итогам партийного голосования была избрана лидером правящей Консервативной партии.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

В парламентский Комитет 1922, который объединяет рядовых депутатов от правящей Консервативной партии, подали первое письмо с призывом провести голосование о доверии премьер-министру.

Недовольство Трасс возникло из-за представленной ей программы по борьбе с энергетическим кризисом за счет резкого сокращения налогов.

12 депутатов-тори уже заявили о несогласии с действиями правительства. Неформальным лидером их группы является бывший министр жилищного строительства, регионального развития и местного самоуправления Майкл Гоув.

Напомним, 5 сентября Трасс победила на выборах лидера Консервативной партии, получив 81 тысячу голосов - против 60 тысяч у ее соперника Риши Сунака. Она стала премьер-министром страны вместо Бориса Джонсона. "Страна" подробно рассказывала, что известно о британском премьер-министре Трасс.

Также сообщалось, что, согласно опросу, половина жителей Великобритании недовольны тем, что Лиз Трасс избрали на пост премьер-министра страны.