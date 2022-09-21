Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс подтвердила, что пятеро британских граждан, воевавших за Украину и взятых в плен на востоке страны, освобождены благодаря посредничеству Саудовской Аравии.

Ранее со ссылкой на представителя Саудовской Аравии журналисты сообщали, что Россия освободила 10 военнопленных, среди которых граждане США, Великобритании, Швеции, Хорватии и Марокко.

Министр здравоохранения Британии подтвердил, что среди освобожденных Эйден Аслин, воевавший на стороне ВСУ и взятый в плен в апреле. Он был приговорен к смертной казни в "ДНР".

Кого или что в обмен на это получила Россия, пока не сообщается.

Как писала "Страна", вечером СМИ сообщили, что Россия освобождает 10 военнопленных при посредничестве наследного принца Саудовской Аравии.

Позже стали известны подробности передачи Россией Саудовской Аравии 10 плененных в Украине иностранцев. Посредником в переговорах об иностранцах из ВСУ был саудовский наследный принц Мухаммед бин Салман. Отмечается, что он напрямую общался с Москвой и Киевом.