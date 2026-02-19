США готовы нанести удары по Ирану уже 21 февраля. Президент США Дональд Трамп пока не принял окончательного решения: в Белом доме взвешивают риски возможной эскалации.

Об этом сообщили сразу несколько западных СМИ, включая телеканал CBS News.

А по данным издания Axios, операция США против Ирана может продлиться несколько недель и напоминать скорее полномасштабную войну, чем ограниченные точечные действия, подобные операциям в Венесуэле.

Как пишет Axios, Вашинтон рассматривает вариант совместной кампании с Израилем и подтягивают в район Персидского залива крупные военные силы. На фоне этой информации израильское издание Ynet сообщает, что силовые ведомства и службы экстренной помощи страны приведены в состояние наивысшей готовности.

Другие СМИ тоже активно пишут о приближении большой войны на Ближнем Востоке. Пока неизвестно, что это: отражение реальных намерений американцев или же фактор давления на Тегеран в переговорах.



Понятны и сомнения Трампа, который не принял окончательного решения об операции.



Как мы уже писали, эта война потенциально несет огромные риски и для США, и лично для Трампа. Если она перерастет в затяжное противостояние с большими жертвами среди американских военных, это станет катастрофой для президента США и приведет его к политическому краху. Кроме того, это может ввернуть Штаты в зятяжной политический кризис.



Дело в том, что внутри США отсутствует поддержка новых войн, развязанных по инициативе Вашингтона. Против этого выступают избиратели как демократов, так и республиканцев, особенно трамписты, ведь Трамп вообще-то пришел к власти под лозунгами прекращения войн. Военно-экспансионистскую политику поддерживает только узкая прослойка "ястребов"-неоконсерваторов вроде сенатора Линдси Грэма.

Поэтому американское общество может принять только бескровные для США блицкриги вроде похищения Николаса Мадуро. Если же война в Иране затянется и приведет к большим жертвам среди американцев, то это вызовет политический шторм такой силы, что он гарантировано снесет Трампа и всю его команду уже, возможно, после довыборов в конгресс в конце этого года.



К тому же возможны тяжелые побочные последствия операции в виде резкого роста цен на нефть (в том числе из-за блокировки Ормузскиого пролива) и дестабилизации всего региона Персидского залива.



К слову, ситуация сейчас сильно отличается от предыдущей войны в Ираке, на который США напали в 2003 году под, как потом оказалось, ложными предлогами. Тогда войну подавали как ответ на атаку на башни-близнецы в 2001 году, поэтому многие американцы воспринимали ее как меру самозащиты. Сейчас же на США никто не нападал и с точки зрения американского общественного мнения нет никаких причин начинать эту войну. Соответственно, если война затянется и приведет к потерям, реакция общества будет куда более негативной, чем в нулевых годах.



Не говоря уже о том, что, в отличие от ситуации 2003 года, у США на Ближнем Востоке нет столь мощной сухопутной армии, которая могла бы нанести военное поражение Ирану и захватить всю страну.



То есть последствия осечки в планировании военной операции для США и лично Трампа будут колоссальными. А варианта затягивания войны исключать нельзя. Особенно в случае, если Ирану окажет значительную поддержку Китай.



Поэтому американцы и тянут время, пытаясь тщательно спланировать нападение, чтобы оно было быстрым и результативным в плане либо смены режима в Тегеране, либо его согласия на выполнение всех требований Вашингтона.



Наиболее выгодным для США вариантом стало бы повторение венесуэльского опыта, когда военная операция дает стимул быстрым внутренним процессам смены курса страны. Но в случае с Ираном, естественно, этот расчет может и не сработать.



В общем, Трамп стоит перед очень непростым выбором, который может определить как его судьбу, так и развитие событий в мире на ближайшие годы.



Что касается влияния возможного нападения США на Иран на войну в Украине, то при любом варианте развития событий оно будет негативным с точки зрения перспектив прекращения огня.

Если американцам удастся блиц-криг, это усилит позиции "ястребов" в окружении Трампа, которые считают, что США невыгодно останавливать войну в Украине, поскольку она является фактором ослабления РФ и поддержания напряженности в российско-европейских отношениях.



Если же война затянется, то Трампу будет уже не до мирных переговоров. Кроме того, его политические позиции сильно ослабнут и он уже вряд ли сможет продавить скорейшее прекращение огня.



Поэтому не случайно наиболее видные представители глобальной "партии войны" активно поддерживают идею атаки на Иран.