В системе безопасности Израиля объявлена высшая степень готовности.

Сообщение передаёт местный канал N12.

Спасательные службы страны также получили указание: "будьте готовы к войне".

Если США действительно атакуют Иран, то Израиль к ним присоединится. Официальные лица считают американский удар неминуемым, отмечает местный новостной портал Ynet.

Вероятно, совместная военная операция двух стран будет продолжаться несколько недель и окажется значительно масштабнее, чем точечные удары США минувшим летом.

Ранее на Axios писали, что Трамп готов начать войну с Ираном ближайшее время.

По словам двух израильских чиновников, Тель-Авив готовится к началу новой войны в ближайшие дни.

Напомним, премьер Израиля назвал три условия для сделки с Тегераном.

По словам Нетаньяху, Тегеран должен полностью вывезти уран и демонтировать все установки по его обогащению.

Американский президент действительно стоит перед крайне непростым выбором, потому что риски для него огромные, а успех операции далеко не гарантирован.