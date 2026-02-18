Израиль привёл службы в высшую степень боевой готовности
В системе безопасности Израиля объявлена высшая степень готовности.
Сообщение передаёт местный канал N12.
Спасательные службы страны также получили указание: "будьте готовы к войне".
Если США действительно атакуют Иран, то Израиль к ним присоединится. Официальные лица считают американский удар неминуемым, отмечает местный новостной портал Ynet.
Вероятно, совместная военная операция двух стран будет продолжаться несколько недель и окажется значительно масштабнее, чем точечные удары США минувшим летом.
Ранее на Axios писали, что Трамп готов начать войну с Ираном ближайшее время.
По словам двух израильских чиновников, Тель-Авив готовится к началу новой войны в ближайшие дни.
Напомним, премьер Израиля назвал три условия для сделки с Тегераном.
По словам Нетаньяху, Тегеран должен полностью вывезти уран и демонтировать все установки по его обогащению.
Также мы писали о том, к чему может привести война США с Ираном.
Американский президент действительно стоит перед крайне непростым выбором, потому что риски для него огромные, а успех операции далеко не гарантирован.