Евросоюз оказывает давление на Украину с требованием ускорить ремонт нефтепровода "Дружба", по которому российская нефть поступает в Венгрию и Словакию.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

В Еврокомиссии подтвердили, что находятся в постоянном контакте с украинскими властями и добиваются скорейшего восстановления поставок после повреждения трубопровода в конце января.

При этом Брюссель отмечает, что в краткосрочной перспективе рисков для энергобезопасности Венгрии и Словакии нет, поскольку у стран есть стратегические запасы нефти.

На фоне остановки прокачки премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил Киев в затягивании процесса и назвал ситуацию "политическим шантажом". В Украине ранее заявляли, что повреждение произошло в результате удара беспилотников.

Напомним, власти Венгрии и Словакии официально попросили Хорватию разрешить транспортировку российской нефти по трубопроводу "Адрия", пока транзит энергоресурса через Украину остановлен.

На днях венгерский премьер Виктор Орбан назвал Украину врагом Венгрии из-за требований отказаться от энергоресурсов РФ.