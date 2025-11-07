Единственный нефтеперерабатывающий завод Венгрии заявил, что может закупать большую часть своей сырой нефти из нероссийских источников, что обозначило смену тональности в преддверии сегодняшней встречи президента США Дональда Трампа и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в отношении американских санкций на российскую нефть

Об этом сообщает Bloomberg.

По информации издания, компания Mol Nyrt заявила, что Адриатический трубопровод из Хорватии может стать альтернативой примерно для 80% ее поставок в случае прекращения поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба" через Украину, хотя это повлечет за собой более высокие технические риски и логистические расходы.

В статье отмечается, что заявление венгерского нефтяного гиганта стало важным сигналом смены позиции после многомесячной риторики Орбана о том, что у Венгрии нет альтернативы России в энергетике. И, как ожидается, на встрече с Трампом он попросит отсрочки для Венгрии по применению антироссийских санкций.

В настоящее время Венгрия импортирует около 90% сырой нефти из России, используя временное освобождение от санкций ЕС и более низкие цены на российское топливо.





Ранее мы сообщали, что индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы намерены продолжать закупки российской нефти, несмотря на новые американские санкции.

Напомним, Reuters писало, что санкции США вряд ли приведут к значительному сокращению экспорта российской нефти, хотя и затруднят продажу.